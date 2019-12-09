***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.409.686,83 15.720.723,26 27,51TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.002,05 135.406,4 0,24İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 3.992.714 4.192.349,7 7,34Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 4,71 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 6,04 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 17,15 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,72 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 4,94 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,21 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 5,15 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,69 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 3.150.003,82 8.887.543,54 15,55Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 5,48 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 3,1 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 975.002,82 1.550.272,74 2,71Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 250.001,11 745.001,69 1,3Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 21.955 210.106,15 0,37SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 4,6649 4 1.000.000 1 08.05.2018 34,0528 0 0 0,88 875.037,71 100 1,53Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 875.037,71 100 1,53B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 09.12.2019 TRT030523T13 13,51 0 14.516.089,04 1,79 06.12.2019 14,4451 721821145888252778 8.107.465 1,79 14.516.089,04 35,81 25,41REPO 09.12.2019 TRT030523T13 13,51 0 14.516.089,04 1,79 06.12.2019 14,4451 721821145888252874 8.107.465 1,79 14.516.089,04 35,81 25,41REPO TRT140623T19 13,51 0 5.506.102,74 1,16 06.12.2019 14,4451 721821145888252779 4.730.980 1,16 5.506.102,74 13,58 9,64REPO 09.12.2019 TRT140623T19 13,51 0 5.506.102,74 1,16 06.12.2019 14,4451 721821145888252875 4.730.980 1,16 5.506.102,74 13,58 9,64BPP 09.12.2019 BPP 12,6 0 496.513,67 496 06.12.2019 13,4208 0 0 496,51 496.513,67 1,22 0,86GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 40.540.897,23 25.676.890 40.540.897,23 100 70,96ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.950.584,06 57.136.658,2 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ57.136.658,73 % 0 % 102,09B. HAZIR DEĞERLER1.449,85 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.449,85 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)5.543.003,7 % 100 % 9,9a) Takastan Alacaklar5.540.634,19 % 99,96 % 9,9b) Diğer Alacaklar2.369,51 % 0,04 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)59.811,35 % 0 % 0,11D. BORÇLAR (-)-6.774.064,85 % 100 -% 12,1a) Takasa Borçlar-6.722.682,74 % 99,24 -% 12,01b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-51.382,11 % 0,76 -% 0,09NET VARLIK DEĞERİ55.966.858,78 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,67İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama06.12.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802528BIST