***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.12.2019 15:29
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 3.971.972,83 14.808.439,35 25,56
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 1,89 0 0
TRKCM 0,59 2,03 0 0
UNYEC 0,61 3,13 0 0
TOPLAM 2,05 7,05 0 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,27 0,99 0 0
SODA 0,63 3,88 0 0
TOPLAM 0,9 4,87 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 5,45 0 0
KRDMD 0,44 1,15 0 0
TOPLAM 1,05 6,6 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 5,62 0 0
SISE 0,75 3,97 0 0
TOASO 0,33 8,85 0 0
TOPLAM 2,39 18,44 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,83 0 0
TOPLAM 0,78 0,83 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 4,82 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,22 0 0
TOPLAM 0,81 5,04 0 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,7 0 0
Depolama
TOPLAM
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 5,92 0 0
QNBFB 1,16 42,64 0 0
ISCTR 0,85 5,33 0 0
SKBNK 0,02 0,03 0 0
TSKB 0,34 0,4 0 0
YKBNK 0,43 1,04 0 0
HALKB 450.000 2.637.000 17,81 4,55
VAKBN 0,3 1,54 0 0
TOPLAM 450.003,82 2.637.056,9 17,81 4,55
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 6,04 0 0
TOPLAM 0,86 6,05 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2,56 0 0
VAKFN 2.000.000,54 4.780.001,3 32,28 8,25
TOPLAM 2.000.001,19 4.780.003,86 32,28 8,25
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 4,84 0 0
DOHOL 0,54 0,99 0 0
KCHOL 0,48 9,6 0 0
SAHOL 0,5 4,73 0 0
ENKAI 0,49 3,08 0 0
TOPLAM 2,82 23,24 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 0,35 0,54 0 0
OZGYO 0,56 0,89 0 0
VKGYO 0,2 0,49 0 0
KLGYO 1.000.000 4.320.000 29,17 7,46
PAGYO 500.000 2.850.000 19,25 4,92
TOPLAM 1.500.001,11 7.170.001,92 48,42 12,38
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 7,53 0 0
SMART 21.954 221.296,32 1,49 0,38
TOPLAM 21.955 221.303,85 1,49 0,38
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,66 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 32,47 0,9 904.108,87 100 1,56
TOPLAM 1.000.000 904.108,87 100 1,56
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30/12/2019 TRT050624T19 11,16 10.008.679,45 0,99 27/12/2019 11,13 722652376678763869 10.022.515 0,99 10.008.679,45 23,71 17,28
REPO 30/12/2019 TRT050624T19 11,16 10.008.679,45 0,99 27/12/2019 11,13 722652376678764152 10.022.515 0,99 10.008.679,45 23,71 17,28
REPO 30/12/2019 TRT050624T19 11,16 10.008.679,45 0,99 27/12/2019 11,13 722652376678764153 10.022.515 0,99 10.008.679,45 23,71 17,28
REPO 30/12/2019 TRT170822T15 11,16 2.001.735,89 0,98 27/12/2019 11,13 722652376678762703 2.024.390 0,98 2.001.735,89 4,74 3,46
REPO 30/12/2019 TRT210721T11 11,16 10.008.679,45 2,23 27/12/2019 11,13 722652376678763868 4.471.260 2,23 10.008.679,45 23,71 17,28
BPP 30/12/2019 BPP 10,55 177.153,48 177 27/12/2019 11,12 0 177,15 177.153,48 0,42 0,3
TOPLAM 42.213.607,17 36.563.195 42.213.607,17 100 72,88
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 47.185.580 57.926.155,39 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
57.926.155,95 % 0 % 101,47
B. HAZIR DEĞERLER
1.510 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.510 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.387,69 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0,04 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
1.387,65 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
59.811,35 % 0 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-902.265,58 % 100 -% 1,57
a) Takasa Borçlar
-838.454,24 % 92,93 -% 1,46
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-63.811,34 % 7,07 -% 0,11
NET VARLIK DEĞERİ
57.086.599,41 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,72
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
27.12.2019 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805796
BIST