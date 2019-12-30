***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 3.971.972,83 14.808.439,35 25,56TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKADNAC 0,85 1,89 0 0TRKCM 0,59 2,03 0 0UNYEC 0,61 3,13 0 0TOPLAM 2,05 7,05 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,27 0,99 0 0SODA 0,63 3,88 0 0TOPLAM 0,9 4,87 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,61 5,45 0 0KRDMD 0,44 1,15 0 0TOPLAM 1,05 6,6 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiANACM 1,31 5,62 0 0SISE 0,75 3,97 0 0TOASO 0,33 8,85 0 0TOPLAM 2,39 18,44 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 0,83 0 0TOPLAM 0,78 0,83 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 4,82 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,22 0 0TOPLAM 0,81 5,04 0 0Lokanta ve OtellerTOPLAMULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,7 0 0DepolamaTOPLAMMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,72 5,92 0 0QNBFB 1,16 42,64 0 0ISCTR 0,85 5,33 0 0SKBNK 0,02 0,03 0 0TSKB 0,34 0,4 0 0YKBNK 0,43 1,04 0 0HALKB 450.000 2.637.000 17,81 4,55VAKBN 0,3 1,54 0 0TOPLAM 450.003,82 2.637.056,9 17,81 4,55Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,01 0 0ANHYT 0,86 6,04 0 0TOPLAM 0,86 6,05 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2,56 0 0VAKFN 2.000.000,54 4.780.001,3 32,28 8,25TOPLAM 2.000.001,19 4.780.003,86 32,28 8,25Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 4,84 0 0DOHOL 0,54 0,99 0 0KCHOL 0,48 9,6 0 0SAHOL 0,5 4,73 0 0ENKAI 0,49 3,08 0 0TOPLAM 2,82 23,24 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıISGYO 0,35 0,54 0 0OZGYO 0,56 0,89 0 0VKGYO 0,2 0,49 0 0KLGYO 1.000.000 4.320.000 29,17 7,46PAGYO 500.000 2.850.000 19,25 4,92TOPLAM 1.500.001,11 7.170.001,92 48,42 12,38Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimFONET 1 7,53 0 0SMART 21.954 221.296,32 1,49 0,38TOPLAM 21.955 221.303,85 1,49 0,38SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,66 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 32,47 0,9 904.108,87 100 1,56TOPLAM 1.000.000 904.108,87 100 1,56Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 30/12/2019 TRT050624T19 11,16 10.008.679,45 0,99 27/12/2019 11,13 722652376678763869 10.022.515 0,99 10.008.679,45 23,71 17,28REPO 30/12/2019 TRT050624T19 11,16 10.008.679,45 0,99 27/12/2019 11,13 722652376678764152 10.022.515 0,99 10.008.679,45 23,71 17,28REPO 30/12/2019 TRT050624T19 11,16 10.008.679,45 0,99 27/12/2019 11,13 722652376678764153 10.022.515 0,99 10.008.679,45 23,71 17,28REPO 30/12/2019 TRT170822T15 11,16 2.001.735,89 0,98 27/12/2019 11,13 722652376678762703 2.024.390 0,98 2.001.735,89 4,74 3,46REPO 30/12/2019 TRT210721T11 11,16 10.008.679,45 2,23 27/12/2019 11,13 722652376678763868 4.471.260 2,23 10.008.679,45 23,71 17,28BPP 30/12/2019 BPP 10,55 177.153,48 177 27/12/2019 11,12 0 177,15 177.153,48 0,42 0,3TOPLAM 42.213.607,17 36.563.195 42.213.607,17 100 72,88GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 47.185.580 57.926.155,39 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ57.926.155,95 % 0 % 101,47B. HAZIR DEĞERLER1.510 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.510 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.387,69 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0,04 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar1.387,65 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)59.811,35 % 0 % 0,1D. BORÇLAR (-)-902.265,58 % 100 -% 1,57a) Takasa Borçlar-838.454,24 % 92,93 -% 1,46b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-63.811,34 % 7,07 -% 0,11NET VARLIK DEĞERİ57.086.599,41 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,72İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27.12.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805796BIST