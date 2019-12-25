***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKarşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya DeğiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile01/01/2020 – 31/12/2020 döneminde, portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırların, 17.05.2018 tarihli ve 2018/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlendiği gibi değiştirilmeden devamına, karşılaştırma ölçütünün aşağıdaki gibi güncellenmesine,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.ESKİ KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜMutlak Değer: Net % 18 (Tüm giderler düşülerek belirlenen kazancın ortalama portföy büyüklüğüne oranı)YENİ KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜMutlak Değer: Net: % 12 (Tüm giderler düşülerek belirlenen kazancın ortalama portföy büyüklüğüne oranı)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805222BIST