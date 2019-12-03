***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.12.2019 14:46
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.12.2019 tarihli ve BİAŞ-2-9139 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801478
BIST
16:02108.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 594,16
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:025,7360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:026,3529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:02270,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,71
|Açılış
|: 270,92
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|20.325.441
|% 19,99
|
|FONET
|5,53
|36.582.305
|% 19,18
|
|YUNSA
|10,05
|77.524.840
|% 15,52
|
|SMART
|8,09
|123.067.618
|% 13,94
|
|MAALT
|32,40
|6.734.647
|% 13,76
|
|SANKO
|7,73
|75.041.564
|% -6,64
|
|BJKAS
|3,12
|423.254.839
|% -6,59
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|YYAPI
|0,51
|3.573.536
|% -3,77
|
|QNBFL
|59,50
|807.733
|% -3,49
|
|THYAO
|13,95
|1.064.611.553
|% 0,43
|
|ASELS
|19,30
|588.720.291
|% 2,71
|
|GSRAY
|2,19
|441.576.495
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,12
|423.254.839
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|313.657.902
|% 4,32
|
|GSRAY
|2,19
|441.576.495
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,12
|423.254.839
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|313.657.902
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,43
|192.638.209
|% -1,22
|
|THYAO
|13,95
|1.064.611.553
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4337
|7,4710
|% 0,27
|
|Frank
|5,7776
|5,8124
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5252
|1,5329
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|8,23
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,74
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|8,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|9,15
|
|Yarım
|865
|887
|4,43
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,70
|60,70
|-0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:13OSMEN
Yüzde 5.18 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 226 adet işlem
-
16:11ADNAC
Yüzde 5.21 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 537, 520 adet işlem
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 46 artarak (% 0.61 ) 103, 911
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MEMSA, LINK, EKIZ, BALAT, EGCEY, EGCYH, IDEAS, EGCYO
-
16:09
RYSAS, CRDFA, YUNSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında