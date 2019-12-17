***MTRYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.12.2019 18:59
***MTRYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17.12.2019 Tarihinde Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) payları ile ilgili olarak 4,25-5,26 TL fiyat aralığından 337.924 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.381 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) sermayesindeki paylarımız 17.12.2019 tarihi itibariyle % 8,98 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/12/2019 337.924 1.381 336.543 1.550.000,37 1.886.543,37 % 7,38 % 45,52 % 8,98 % 46,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804007
BIST
18:05111.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,82
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
110.937
18:055,8773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0293
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8898
En Düşük
5,8441
18:056,5569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0382
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
18:05278,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,27
|Açılış
|: 278,92
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|5,14
|12.908.029
|% 19,81
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|FLAP
|4,94
|238.071.107
|% 15,42
|
|BURVA
|7,13
|7.503.745
|% 15,00
|
|MTRYO
|5,26
|12.079.244
|% 14,85
|
|ATAGY
|4,51
|9.475.214
|% -14,91
|
|TSPOR
|2,43
|254.500.840
|% -12,27
|
|FORMT
|2,90
|442.401
|% -11,59
|
|NIBAS
|6,13
|857.342
|% -9,85
|
|HUBVC
|13,48
|39.938.914
|% -9,47
|
|THYAO
|13,91
|1.512.433.661
|% -0,71
|
|TUPRS
|124,20
|664.053.972
|% 2,14
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|ASELS
|19,45
|395.443.524
|% -0,41
|
|SISE
|5,12
|383.997.001
|% 0,59
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,50
|305.157.467
|% -1,19
|
|ALBRK
|1,34
|155.078.430
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6843
|7,7228
|% -1,25
|
|Frank
|5,9659
|6,0019
|% 0,63
|
|Riyal
|1,5620
|1,5699
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,11
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,19
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|66,02
|66,02
|0,68
|