***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.000.000 192.342 -45.859 1.066.458 4.635.939 32.645.901 67.494.781 67.494.781Transferler1.481.437 31.164.464 -32.645.901 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.308 63.014.346 63.058.654 -928.134 62.130.520Sermaye Arttırımı21.000.000 -21.000.000 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması38.090.276 38.090.276Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 -1.551 2.547.895 14.800.403 63.014.346 130.553.435 37.162.142 167.715.577Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976Hatalara İlişkin Düzeltmeler-1.158.682 -1.158.682 -1.158.682Düzeltmelerden Sonraki Tutar50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 12.963.721 -470.500 65.257.193 35.559.101 100.816.294Transferler16 -470.500 470.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 8.603 -17.574.039 -17.565.436 7.759.774 -9.805.662Dönem Karı (Zararı)-17.574.039 -17.574.039 7.763.591 -9.810.448Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.603 8.603 -3.817 4.786Sermaye ArttırımıKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler893.701 893.701 1.337.211 2.230.912Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 32.338 2.547.895 13.386.922 -17.574.039 48.585.458 44.656.086 93.241.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.641.227 53.785.597Dönem Karı (Zararı)-17.574.039 63.014.346Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-17.574.039 63.014.346Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-11.200.120 -58.051.601Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 182.053 129.831Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.892.756 -76.989.756Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -16.892.756 -76.989.756Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 -225.466 5.126.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 117.821 62.070Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -343.287 5.064.699Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 -2.356.645Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.580.681 -3.101.118Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -886.554 15.920.962Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler443.510 3.218.356Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.759.774 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler571.075 29.905.754Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 13.461.811 -4.837.712İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.330.308 -325.046İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 12.131.503 -4.512.666Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.259.631 5.766.277İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 276.861 -154.916İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.536.492 5.921.193Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -294.569 -31.667Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -10.483.928 26.516.465İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 50.026 -47.778İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -10.533.954 26.564.243Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 17.296 7.633Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -973.246 4.576.137İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.092.911 4.678.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 119.665 -101.863İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.103.342 -2.091.379Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.734.041 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 -630.699 -2.091.379Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-28.203.084 34.868.499Ödenen Faiz0 -681.647Alınan Faiz1.561.857 3.782.765Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 15.815.980YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI34.113.901 -51.034.964Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları17 0 -20.508.405Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-7.029.958 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri41.272.678 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 0 -29.984.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-128.819 -542.069Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -128.819 -273.207Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -268.862FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.658.678 10.382.420Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri7.658.678 10.382.420YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.131.352 13.133.053NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.131.352 13.133.053DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.044.262 2.761.091DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.175.614 15.894.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 34.175.614 19.044.262Finansal Yatırımlar6 60.783.563 85.258.470Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar60.783.563 85.258.470Ticari Alacaklar7 11.501.829 24.963.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 166.248 1.496.556İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.335.581 23.467.084Diğer Alacaklar8 1.734 279.946İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 276.861İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.734 3.085Peşin Ödenmiş Giderler9 359.429 64.860İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler359.429 64.860Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 1.502.006 3.237.275Diğer Dönen Varlıklar2.523 1.295ARA TOPLAM108.326.698 132.849.748TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR108.326.698 132.849.748DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.312.522 1.217.537Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar1.152.811 1.057.826Diğer Alacaklar8 5.011.452 2.473.609Maddi Duran Varlıklar11 426.403 397.421Tesis, Makine ve Cihazlar16.565 14.088Taşıtlar10.000 16.000Mobilya ve Demirbaşlar388.674 352.675Diğer Maddi Duran Varlıklar11.164 14.658Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 203.651 285.867Bilgisayar Yazılımları203.651 285.867Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.297.939 185.021TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.251.967 4.559.455TOPLAM VARLIKLAR116.578.665 137.409.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 10.621.123 21.123.875İlişkili Taraflara Ticari Borçlar130.193 80.167İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.490.930 21.043.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 68.014 50.718Diğer Borçlar8 6.737.548 7.710.794İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.407.089 7.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar330.459 210.794Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 630.699Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.123.315 5.491.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar93.553 118.193Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.029.762 5.373.049ARA TOPLAM22.550.000 35.007.328TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.550.000 35.007.328UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar412.625 278.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 412.625 278.767Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 374.496 148.132TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER787.121 426.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.337.121 35.434.227ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.585.458 66.415.875Ödenmiş Sermaye17 50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 192.342 192.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 32.338 23.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 32.338 23.735Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.338 23.735Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 2.547.895 2.547.895Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 13.386.922 14.122.403Net Dönem Karı veya Zararı-17.574.039 -470.500Kontrol Gücü Olmayan Paylar44.656.086 35.559.101TOPLAM ÖZKAYNAKLAR93.241.544 101.974.976TOPLAM KAYNAKLAR116.578.665 137.409.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 653.659.904 727.414.683 126.303.024 100.879.190Satışların Maliyeti18 -680.304.890 -712.377.573 -117.938.039 -103.551.988TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-26.644.986 15.037.110 8.364.985 -2.672.798BRÜT KAR (ZARAR)-26.644.986 15.037.110 8.364.985 -2.672.798Genel Yönetim Giderleri19 -5.735.979 -11.972.275 -1.961.917 -6.847.029Pazarlama Giderleri19 -361.352 -303.636 -110.461 -124.804Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 404.405 192.450 16.872 129.901Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -125.560 -250.766 -18.732 -120.712ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-32.463.472 2.702.883 6.290.747 -9.635.442Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 22.541.147 85.638.274 14.286.101 41.121.026Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -773.964 -7.960.893 3.596.326 43.003FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-10.696.289 80.380.264 24.173.174 31.528.587Finansman Gelirleri22 0 0 0 0Finansman Giderleri22 -802 -722.821 0 -269.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.697.091 79.657.443 24.173.174 31.259.511Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri886.643 -17.544.689 266.448 -4.942.508Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -1.636.467 0 1.465.723Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 886.643 -15.908.222 266.448 -6.408.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.810.448 62.112.754 24.439.622 26.317.003DÖNEM KARI (ZARARI)-9.810.448 62.112.754 24.439.622 26.317.003Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.763.591 -901.592 9.233.425 506.064Ana Ortaklık Payları-17.574.039 63.014.346 15.206.197 25.810.939Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -351,00000000 1.260,00000000 304,00000000 890,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.786 17.767 4.738 -64.813Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.875 30.507 6.110 -75.662Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-89 -12.740 -1.372 10.849Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-89 -12.740 -1.372 10.849Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.786 17.767 4.738 -64.813TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.805.662 62.130.521 24.444.360 26.252.190Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.759.774 -928.134 9.233.154 480.576Ana Ortaklık Payları-17.565.436 63.058.655 15.211.206 25.771.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797662BIST