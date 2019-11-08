***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 18:11
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 192.342 -45.859 1.066.458 4.635.939 32.645.901 67.494.781 67.494.781
Transferler
1.481.437 31.164.464 -32.645.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.308 63.014.346 63.058.654 -928.134 62.130.520
Sermaye Arttırımı
21.000.000 -21.000.000 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
38.090.276 38.090.276
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -1.551 2.547.895 14.800.403 63.014.346 130.553.435 37.162.142 167.715.577
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-1.158.682 -1.158.682 -1.158.682
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 12.963.721 -470.500 65.257.193 35.559.101 100.816.294
Transferler
16 -470.500 470.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 8.603 -17.574.039 -17.565.436 7.759.774 -9.805.662
Dönem Karı (Zararı)
-17.574.039 -17.574.039 7.763.591 -9.810.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.603 8.603 -3.817 4.786
Sermaye Arttırımı
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
893.701 893.701 1.337.211 2.230.912
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 32.338 2.547.895 13.386.922 -17.574.039 48.585.458 44.656.086 93.241.544
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.641.227 53.785.597
Dönem Karı (Zararı)
-17.574.039 63.014.346
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.574.039 63.014.346
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.200.120 -58.051.601
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 182.053 129.831
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.892.756 -76.989.756
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -16.892.756 -76.989.756
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 -225.466 5.126.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 117.821 62.070
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -343.287 5.064.699
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.356.645
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.580.681 -3.101.118
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -886.554 15.920.962
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
443.510 3.218.356
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.759.774 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
571.075 29.905.754
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 13.461.811 -4.837.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.330.308 -325.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 12.131.503 -4.512.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.259.631 5.766.277
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 276.861 -154.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.536.492 5.921.193
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -294.569 -31.667
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -10.483.928 26.516.465
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 50.026 -47.778
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10.533.954 26.564.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 17.296 7.633
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -973.246 4.576.137
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.092.911 4.678.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 119.665 -101.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.103.342 -2.091.379
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.734.041 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 -630.699 -2.091.379
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.203.084 34.868.499
Ödenen Faiz
0 -681.647
Alınan Faiz
1.561.857 3.782.765
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 15.815.980
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.113.901 -51.034.964
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
17 0 -20.508.405
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-7.029.958 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
41.272.678 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 0 -29.984.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-128.819 -542.069
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -128.819 -273.207
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -268.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.658.678 10.382.420
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.658.678 10.382.420
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.131.352 13.133.053
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.131.352 13.133.053
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.044.262 2.761.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.175.614 15.894.144
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 34.175.614 19.044.262
Finansal Yatırımlar
6 60.783.563 85.258.470
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
60.783.563 85.258.470
Ticari Alacaklar
7 11.501.829 24.963.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 166.248 1.496.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.335.581 23.467.084
Diğer Alacaklar
8 1.734 279.946
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 276.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.734 3.085
Peşin Ödenmiş Giderler
9 359.429 64.860
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
359.429 64.860
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 1.502.006 3.237.275
Diğer Dönen Varlıklar
2.523 1.295
ARA TOPLAM
108.326.698 132.849.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.326.698 132.849.748
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.312.522 1.217.537
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
1.152.811 1.057.826
Diğer Alacaklar
8 5.011.452 2.473.609
Maddi Duran Varlıklar
11 426.403 397.421
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.565 14.088
Taşıtlar
10.000 16.000
Mobilya ve Demirbaşlar
388.674 352.675
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11.164 14.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 203.651 285.867
Bilgisayar Yazılımları
203.651 285.867
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.297.939 185.021
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.251.967 4.559.455
TOPLAM VARLIKLAR
116.578.665 137.409.203
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7 10.621.123 21.123.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
130.193 80.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.490.930 21.043.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 68.014 50.718
Diğer Borçlar
8 6.737.548 7.710.794
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.407.089 7.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
330.459 210.794
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 630.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.123.315 5.491.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
93.553 118.193
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.029.762 5.373.049
ARA TOPLAM
22.550.000 35.007.328
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.550.000 35.007.328
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
412.625 278.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 412.625 278.767
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 374.496 148.132
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
787.121 426.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.337.121 35.434.227
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.585.458 66.415.875
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 32.338 23.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 32.338 23.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.338 23.735
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.547.895 2.547.895
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 13.386.922 14.122.403
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.574.039 -470.500
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.656.086 35.559.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.241.544 101.974.976
TOPLAM KAYNAKLAR
116.578.665 137.409.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 653.659.904 727.414.683 126.303.024 100.879.190
Satışların Maliyeti
18 -680.304.890 -712.377.573 -117.938.039 -103.551.988
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-26.644.986 15.037.110 8.364.985 -2.672.798
BRÜT KAR (ZARAR)
-26.644.986 15.037.110 8.364.985 -2.672.798
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.735.979 -11.972.275 -1.961.917 -6.847.029
Pazarlama Giderleri
19 -361.352 -303.636 -110.461 -124.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 404.405 192.450 16.872 129.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -125.560 -250.766 -18.732 -120.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.463.472 2.702.883 6.290.747 -9.635.442
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 22.541.147 85.638.274 14.286.101 41.121.026
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -773.964 -7.960.893 3.596.326 43.003
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.696.289 80.380.264 24.173.174 31.528.587
Finansman Gelirleri
22 0 0 0 0
Finansman Giderleri
22 -802 -722.821 0 -269.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.697.091 79.657.443 24.173.174 31.259.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
886.643 -17.544.689 266.448 -4.942.508
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -1.636.467 0 1.465.723
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 886.643 -15.908.222 266.448 -6.408.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.810.448 62.112.754 24.439.622 26.317.003
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.810.448 62.112.754 24.439.622 26.317.003
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.763.591 -901.592 9.233.425 506.064
Ana Ortaklık Payları
-17.574.039 63.014.346 15.206.197 25.810.939
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -351,00000000 1.260,00000000 304,00000000 890,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.786 17.767 4.738 -64.813
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.875 30.507 6.110 -75.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-89 -12.740 -1.372 10.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-89 -12.740 -1.372 10.849
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.786 17.767 4.738 -64.813
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.805.662 62.130.521 24.444.360 26.252.190
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.759.774 -928.134 9.233.154 480.576
Ana Ortaklık Payları
-17.565.436 63.058.655 15.211.206 25.771.614
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797662
BIST