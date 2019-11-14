***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler527.700 -11 3.103 139.828 0 670.620 670.620TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 22.788 0 22.788 22.788Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 22.788 0 22.788 22.788Yeni Bakiye527.700 -11 3.103 162.616 0 693.408 693.408Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45 0 0 127.085 127.130 127.130Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Kar Dağıtımı4.044 -4.044 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.044 -4.044 0 0 0Diğer0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler527.700 34 7.147 158.572 127.085 820.538 820.538Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler527.700 7 7.147 314.348 0 849.202 849.202TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0Yeni Bakiye527.700 7 7.147 314.348 0 849.202 849.202Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 138.012 138.012 138.012Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Kar Dağıtımı7.789 -7.789 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.789 -7.789 0 0 0Diğer0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler527.700 7 14.936 306.559 138.012 987.214 987.214Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER2.324.971 10.223.434 12.548.405 4.122.246 8.960.006 13.082.252GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 290.887 902.095 1.192.982 174.023 345.283 519.306Teminat Mektupları290.887 366.809 657.696 174.023 274.727 448.750Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları290.887 366.809 657.696 174.023 274.727 448.750Banka Kredileri0 7.721 7.721 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 7.721 7.721 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 522.486 522.486 0 65.803 65.803Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 522.486 522.486 0 65.803 65.803Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.079 5.079 0 4.753 4.753Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 95.171 1.084.599 1.179.770 273.820 1.295.728 1.569.548Cayılamaz Taahhütler95.171 1.084.599 1.179.770 273.820 1.295.728 1.569.548Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri95.171 1.084.599 1.179.770 273.820 1.295.728 1.569.548Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.938.913 8.236.740 10.175.653 3.674.403 7.318.995 10.993.398Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.938.913 8.236.740 10.175.653 3.674.403 7.318.995 10.993.398Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri206.956 215.539 422.495 818.029 1.276.979 2.095.008Vadeli Döviz Alım İşlemleri181.980 30.902 212.882 540.650 520.229 1.060.879Vadeli Döviz Satım İşlemleri24.976 184.637 209.613 277.379 756.750 1.034.129Para ve Faiz Swap İşlemleri1.731.957 8.021.201 9.753.158 2.856.374 6.042.016 8.898.390Swap Para Alım İşlemleri197.879 4.654.391 4.852.270 155.328 4.241.000 4.396.328Swap Para Satım İşlemleri1.534.078 3.366.810 4.900.888 2.701.046 1.801.016 4.502.062Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER45.663 862.546 908.209 50.960 821.342 872.302EMANET KIYMETLER45.663 0 45.663 50.960 0 50.960Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler45.663 0 45.663 50.960 0 50.960Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0 0 0Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul0 0 0 0 0 0Diğer Rehinli Kıymetler0 0 0 0 0 0Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 862.546 862.546 0 821.342 821.342BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.370.634 11.085.980 13.456.614 4.173.206 9.781.348 13.954.554Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı141.431 767.440Alınan Faizler632.208 506.419Ödenen Faizler-341.336 -151.296Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar33.277 22.847Elde Edilen Diğer Kazançlar980 781Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-32.304 -27.530Ödenen Vergiler-94.679 -3.307Diğer-56.715 419.526Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-101.131 301.386Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış116.768 -580.812Kredilerdeki Net (Artış) Azalış1.947.780 -4.288.578Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-92.827 14.111Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.157.215 436.489Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-148.649 2.972.726Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-766.830 1.768.342Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-158 -20.892Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı40.300 1.068.826YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-879 -720İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-65 -182Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 173Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-814 -711FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.849 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.849 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-8.047 -479.003Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)29.525 589.103Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.450.814 864.642Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.480.339 1.453.745Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)138.012 127.085DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)138.012 127.085Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.835.456 4.072.319 5.907.775 1.863.795 4.264.784 6.128.579Nakit ve Nakit Benzerleri1.825.346 4.054.969 5.880.315 1.836.559 4.140.415 5.976.974Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 149.054 3.173.998 3.323.052 260.049 3.213.617 3.473.666Bankalar(5.1.3) 1.677.085 880.971 2.558.056 1.577.315 926.798 2.504.113Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(5.1.5) -793 0 -793 -805 0 -805Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(5.1.2) 10.110 17.350 27.460 27.236 124.369 151.605Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.110 17.350 27.460 27.236 124.369 151.605Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)488.770 7.034.849 7.523.619 1.934.973 7.588.713 9.523.686Krediler(5.1.6) 523.962 7.034.849 7.558.811 1.949.783 7.588.713 9.538.496Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.6.) -35.192 0 -35.192 -14.810 0 -14.810SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.393 0 5.393 1.551 0 1.551MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.484 0 6.484 7.106 0 7.106Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.484 0 6.484 7.106 0 7.106YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI16.013 0 16.013 11.749 0 11.749DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.16) 68.631 61.743 130.374 6.561 30.278 36.839VARLIKLAR TOPLAMI2.420.747 11.168.911 13.589.658 3.825.735 11.883.775 15.709.510YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 277.220 4.312.793 4.590.013 699.944 5.227.932 5.927.876ALINAN KREDİLER(5.2.3) 0 7.926.921 7.926.921 100.314 8.595.377 8.695.691PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.2) 266 52.942 53.208 6.029 150.611 156.640Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı266 52.942 53.208 6.029 150.611 156.640Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6) 4.420 0 4.420 0 0 0KARŞILIKLAR(5.2.8) 11.666 0 11.666 11.519 0 11.519Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı8.367 0 8.367 8.394 0 8.394Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.299 0 3.299 3.125 0 3.125CARİ VERGİ BORCU(5.2.9) 6.907 0 6.907 46.009 0 46.009ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER9.091 218 9.309 20.079 2.494 22.573ÖZKAYNAKLAR(5.2.10) 987.214 0 987.214 849.202 0 849.202Ödenmiş Sermaye527.700 0 527.700 527.700 0 527.700Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler7 0 7 7 0 7Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri14.936 0 14.936 7.147 0 7.147Yasal Yedekler14.936 0 14.936 7.147 0 7.147Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar444.571 0 444.571 314.348 0 314.348Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı306.559 0 306.559 158.572 0 158.572Dönem Net Kâr veya Zararı138.012 0 138.012 155.776 0 155.776Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.296.784 12.292.874 13.589.658 1.733.096 13.976.414 15.709.510Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 598.154 545.932 177.007 242.121Kredilerden Alınan Faizler360.063 451.504 86.771 192.214Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler27.754 23.963 6.670 9.496Bankalardan Alınan Faizler210.334 70.465 83.563 40.411Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri3 0 3 0FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -307.831 -172.973 -75.949 -86.008Mevduata Verilen Faizler-213.648 -85.251 -45.429 -46.121Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-93.746 -87.699 -30.399 -39.887Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler0 -23 0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-434 0 -121 0Diğer Faiz Giderleri-3 0 0 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ290.323 372.959 101.058 156.113NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-2.164 -4.623 1.128 -4.887Alınan Ücret ve Komisyonlar33.277 21.100 11.842 7.619Gayri Nakdi Kredilerden2.446 1.190 1.368 448Diğer30.831 19.910 10.474 7.171Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-35.441 -25.723 -10.714 -12.506Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-35.441 -25.723 -10.714 -12.506TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) -32.202 -144.494 -34.118 -53.677Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)79.134 1.077.677 20.062 698.987Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-111.336 -1.222.171 -54.180 -752.664DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.5) 980 781 681 23FAALİYET BRÜT KÂRI256.937 224.623 68.749 97.572BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -21.072 -5.900 -18.325 -5.543DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -5.474 -6.461 -1.556 -4.694PERSONEL GİDERLERİ (-)-26.699 -22.633 -9.534 -8.898DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -23.531 -28.232 -7.895 -7.436NET FAALİYET KARI (ZARARI)180.161 161.397 31.439 71.001BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)180.161 161.397 31.439 71.001SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.8) -42.149 -34.312 -7.293 -15.225Cari Vergi Karşılığı-46.413 0 -655 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi4.264 -34.312 -6.638 -15.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.9) 138.012 127.085 24.146 55.776DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.10) 138.012 127.085 24.146 55.776Grubun Karı (Zararı)138.012 127.085 24.146 55.776Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799012BIST