***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019-164 nolu karar gereğince Sn. Shinichi Okumura'ya ait olan toplam değeri 1 TL olan 1 adet B grubu payın Sn. Atsushi Yoshida'ya devrine karar verilmiştir.Saygılarımızla sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802607BIST