***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.11.2019 18:01
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/11/2019
Karar Sayısı
2019/177
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
MUFG Bank Turkey A.Ş. 2019 3. çeyrek denetim raporu bildirimine ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798994
BIST
18:05103.781
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.047,60
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.309
18:055,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0150
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
18:056,3398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
18:05271,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 1,88
|Açılış
|: 271,98
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|
|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
|
|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
|
|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
|
|MEPET
|1,76
|20.275.128
|% -6,38
|
|SEKUR
|3,97
|10.553.016
|% -5,70
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
|
|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3790
|7,4161
|% 0,34
|
|Frank
|5,8027
|5,8377
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5300
|1,5377
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|5,35
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,03
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|0,62
|