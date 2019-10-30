***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.985.905TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.985.905BRÜT KAR (ZARAR)1.985.905Genel Yönetim Giderleri14 -2.949.429Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 69.409Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -6.040ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-900.155Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 1.507.409FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)607.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)607.254Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-81.618Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -81.618SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)525.636DÖNEM KARI (ZARARI)525.636Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları525.636Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI498.037Dönem Karı (Zararı)525.636Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)525.636Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler775.856Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 42.516Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler317.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler317.684Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler334.039Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler81.619İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-803.455Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -706.698Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -96.127İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-96.127Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.527İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.527Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 3.255Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -81.764İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler114.406Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)114.406Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları498.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-488.412Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-154.373Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -116.021Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -38.352Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-334.039FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.625NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.625DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.991DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 25.616Finansal Yatırımlar9.125.298Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 9.125.298Ticari Alacaklar5 281.376İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar270.291İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.085Diğer Dönen Varlıklar6 80.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar80.862ARA TOPLAM9.513.152TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.513.152DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 104.419Taşıtlar104.419Kullanım Hakkı Varlıkları357.318Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 40.491Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.491Ertelenmiş Vergi Varlığı17 308.184TOPLAM DURAN VARLIKLAR810.412TOPLAM VARLIKLAR10.323.564KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 3.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.344Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 199.227Kısa Vadeli Karşılıklar433.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 345.108Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar88.656ARA TOPLAM636.335TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER636.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar362.516İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar362.516Kiralama İşlemlerinden Borçlar362.516Uzun Vadeli Karşılıklar78.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 78.565TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER441.081TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.077.416ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.246.148Ödenmiş Sermaye11 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.279.488Net Dönem Karı veya Zararı525.636TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.246.148TOPLAM KAYNAKLAR10.323.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -240.631 -710.908 9.048.461 9.048.461Transferler-710.908 710.908 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-498.903 -498.903 -498.903Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 -951.539 -498.903 8.549.558 8.549.558Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512Transferler-327.949 327.949 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 525.636 525.636 525.636Dönem Sonu Bakiyeler11 10.000.000 -1.279.488 525.636 9.246.148 9.246.148Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)525.636DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)525.636Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları525.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795402BIST