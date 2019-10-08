***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:14
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.273,74 % 0,00713941
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.183,98 % 0,0066363
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.411,94 % 0,0415445
Fon Yönetim Ücreti
146.117,63 % 0,81900068
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
837,8 % 0,00469593
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.224,96 % 0,05170662
TOPLAM GİDERLER
166.050,05 % 0,93072344
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.840.965,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791486
BIST
16:57102.047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -946,23
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:575,8036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0275
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:576,3679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0323
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:57281,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 281,08
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88