***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.273,74 % 0,11760842Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.798,16 % 0,25836291Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.193,46 % 0,11019591Fon Yönetim Ücreti19.218,5 % 1,7745045Hisse Senedi Komisyonu3.030,4 % 0,27980635Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar837,8 % 0,07735671Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler765,37 % 0,07066902TOPLAM GİDERLER29.117,43 % 2,68850381DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.083.034,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791488BIST