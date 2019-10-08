***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:14
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.273,74 % 0,11760842
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.798,16 % 0,25836291
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.193,46 % 0,11019591
Fon Yönetim Ücreti
19.218,5 % 1,7745045
Hisse Senedi Komisyonu
3.030,4 % 0,27980635
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
837,8 % 0,07735671
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
765,37 % 0,07066902
TOPLAM GİDERLER
29.117,43 % 2,68850381
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.083.034,73 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791488
BIST
16:57102.047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -946,23
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:575,8046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0265
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:576,3678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0324
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:57281,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 281,08
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88