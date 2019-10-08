***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.273,74 % 0,0191176Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.792,64 % 0,04191482Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.905,27 % 0,04360529Fon Yönetim Ücreti81.850,91 % 1,22850286Hisse Senedi Komisyonu952,22 % 0,0142919Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar837,8 % 0,01257457Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.091,4 % 0,04639892TOPLAM GİDERLER93.703,98 % 1,40640596DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.662.655,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791490BIST