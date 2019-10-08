***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 16:15
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.273,74 % 0,0191176
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.792,64 % 0,04191482
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.905,27 % 0,04360529
Fon Yönetim Ücreti
81.850,91 % 1,22850286
Hisse Senedi Komisyonu
952,22 % 0,0142919
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
837,8 % 0,01257457
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.091,4 % 0,04639892
TOPLAM GİDERLER
93.703,98 % 1,40640596
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.662.655,21 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791490
BIST
16:56101.984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.009,09
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:565,8041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0270
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:566,3677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0325
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:56281,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 281,00
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88