***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri135,1 % 0,00005949Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti1.459,26 % 0,00064253Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri3.940,97 % 0,00173526Fon Yönetim Ücreti144.626,02 % 0,06368072Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar% 0Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler18.514,56 % 0,0081522TOPLAM GİDERLER168.675,91 % 0,07427019DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ227.111.172 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794528BIST