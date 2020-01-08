***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.718,1 % 0,08346002Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.342,88 % 0,25954069Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.707,36 % 0,0829383Fon Yönetim Ücreti48.840,26 % 2,37250973Hisse Senedi Komisyonu12.010,22 % 0,58341958Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.056,7 % 0,05133124Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.553,97 % 0,12406401TOPLAM GİDERLER73.229,49 % 3,55726357DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.058.590,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809861BIST