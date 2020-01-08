***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.718,1 % 0,01393806Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.337,36 % 0,04329925Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.931,16 % 0,05622893Fon Yönetim Ücreti202.465,91 % 1,64250173Hisse Senedi Komisyonu1.133,54 % 0,00919583Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.056,7 % 0,00857246Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.375,2 % 0,04360623TOPLAM GİDERLER224.017,97 % 1,8173425DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.326.678,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809862BIST