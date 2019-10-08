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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.10.2019 19:29
GÜNCEL HABERLER

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
08:45-13:30 Aktif Yatırım Bank A.Ş. Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu (TEFAS), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Deniz Bank A.Ş. ve şubeleri, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve şubeleri, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve şubeleri 1
16:30-08:45 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Anlaşmalı Fon Dağıtım Kuruluşları 1 16:30-17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmeden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Kore Şehitleri Cad. Starbloom Apt. No:16/1/58 34394 Şişli/İstanbul 02123763200 02123408036 info@mukafatportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kağan Cadan Genel Müdür 02123408305 kagan.candan@mukafatportfoy.com.tr
Burcu Atar Sönmez Risk Yönetimi Müdür 02123408962 burcu.sonmez@mukafatportfoy.com.tr




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