***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.12.2019 19:31
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 05.12.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15201 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, ilgili değişiklik 02.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802883
BIST
18:05108.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -774,61
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
18:055,8047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
18:056,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4446
En Düşük
6,4196
18:05273,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,50
|Açılış
|: 273,38
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.414.469
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.913.343
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.857.461
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.402.809
|% 19,91
|
|AGYO
|1,99
|26.913.921
|% 17,06
|
|HURGZ
|1,28
|1.731.418
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|16.921
|% -14,97
|
|AYES
|1,80
|77.280
|% -10,00
|
|DIRIT
|1,04
|86.278
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,08
|55.316.333
|% -9,24
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|AFYON
|6,59
|491.243.969
|% -4,49
|
|TTKOM
|7,18
|478.523.199
|% 0,42
|
|ASELS
|19,34
|391.859.558
|% -1,07
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|EKGYO
|1,51
|285.120.931
|% 0,00
|
|AKENR
|1,07
|134.604.505
|% 11,46
|
|METRO
|1,29
|124.705.391
|% -7,86
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6366
|7,6749
|% 0,28
|
|Frank
|5,8745
|5,9099
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5428
|1,5506
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|3,89
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,65
|16,70
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|64,39
|64,39
|0,14
|