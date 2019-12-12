***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.12.2019 19:27
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 11.12.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15419 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fon izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, ilgili değişiklik 02.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803245
BIST
18:05110.115
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.192,98
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.115
En Düşük
108.556
18:055,7945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:056,4431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0190
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:05273,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,77
|Açılış
|: 273,33
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
271,59
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|247.044.699
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.724.781
|% 19,80
|
|DOAS
|11,23
|209.847.427
|% 18,09
|
|MTRYO
|3,68
|6.132.233
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|191.858
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|40.681.222
|% -13,50
|
|MAALT
|52,75
|23.750.387
|% -13,03
|
|HURGZ
|1,08
|5.361.032
|% -10,74
|
|OLMIP
|7,10
|778.005
|% -10,35
|
|THYAO
|14,06
|1.812.383.170
|% 3,46
|
|ASELS
|19,53
|682.638.999
|% 2,09
|
|PETKM
|3,63
|645.240.467
|% 1,11
|
|GARAN
|10,58
|584.011.586
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,51
|389.338.408
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|389.338.408
|% 2,03
|
|PETKM
|3,63
|645.240.467
|% 1,11
|
|YGYO
|0,54
|96.179.480
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,53
|74.125.949
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,45
|316.099.670
|% 3,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5650
|7,6030
|% -0,94
|
|Frank
|5,8450
|5,8802
|% -0,58
|
|Riyal
|1,5394
|1,5471
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-5,57
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,45
|64,45
|0,73
|