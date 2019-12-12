***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 11.12.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15419 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, ilgili değişiklik 02.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803248BIST