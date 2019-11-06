***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 1.2.2., 1.3., 1.4., 1.6. maddeleri ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.Güncellenen maddeler ile güncellenme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir.•1.2.2.İletişim Bilgileri: Fon kurucusu Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin merkez adresi " Kore Şehitleri Cad. Starbloom N16/1 D:58 Zincirlikuyu-Şişli / İstanbul" olarak değişmiş, söz konusu adres değişikliği 17.09.2019 tarihinde tescil edilmiştir.•1.3.Kurucu Yöneticileri: Sn. Cemal Ufuk Karakaya'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Osman Gencer getirilmiştir.Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu temsilcisi Okan Altaşlı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Jahangir Sohrab Zadeh getirilmiştir.•1.4. Fon Hizmet Birimi: Fon Müdürü Sn. Oğuz Polat'ın yerine Yener Kaya atanmıştır.•1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş: Risk Yönetimi ve Araştırma Birimi, Mükafat Portöy Yönetimi A.Ş. bünyesinde bulunmaya başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796978BIST