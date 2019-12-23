***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.12.2019 18:32
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme şiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır. 6.3.
Güncellenen madde ile güncellenme gerekçesi aşağıda özetlenmiştir. • Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamıştır. 6.3. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804879
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9503
En Düşük
5,9484
18:056,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6074
En Düşük
6,6030
18:05284,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 1,97
|Açılış
|: 284,21
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,33
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6781
|7,7166
|% -0,31
|
|Frank
|6,0379
|6,0743
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5815
|1,5894
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.486
|7,82
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,96
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,05
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|0,42
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde 10.69 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 590, 351 adet işlem
-
17:58QNBFB
Yüzde 12.31 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 906, 487 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, VAKBN
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, PGSUS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 776, 8 artarak (% 0.73 ) 106, 597