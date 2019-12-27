***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.12.2019 19:04
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen ve maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır. 1.3.
6.5.
Güncellenen mad deler ile güncellenme gerekçesi aşağıda özetlenmiştir.
• 1
.3. Kurucu Yöneticileri:
Yönetim Kurulu Üye Temsilcisi olarak görev yapan Özer Burhan yerine Ercan Taşkesen atanmıştır.
• Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş., Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamıştır. 6.5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805669
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.035.165
|% 14,99
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|INFO
|6,99
|253.355
|% 14,97
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|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
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|HDFGS
|2,49
|127.001.349
|% 12,16
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|CMBTN
|42,10
|4.614.822
|% 11,20
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|FMIZP
|45,52
|37.441.268
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|QNBFB
|36,76
|88.382.179
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|SMART
|10,08
|205.284.250
|% -11,19
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|KSTUR
|23,06
|28.238
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|ALBRK
|1,52
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|% 5,56
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|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
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|THYAO
|13,95
|575.805.794
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
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|TKFEN
|19,20
|340.523.722
|% 1,05
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|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,87
|137.314.276
|% 2,35
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|KRDMD
|2,62
|340.139.355
|% 3,15
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7767
|7,8157
|% 1,11
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|Frank
|6,0950
|6,1317
|% 1,24
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|Riyal
|1,5830
|1,5910
|% 0,42
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.513
|1.514
|1,65
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|Altın Gr.
|290
|290
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
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|Yarım
|923
|946
|5,76
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|Çeyrek
|463
|473
|2,88
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|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
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|B. Petrol
|68,16
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