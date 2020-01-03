***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2020 09:33
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15201 sayılı izni kapsamında izahnamenin 2.4., 5.5. maddeleri güncellenmiş ve Fon izahname metnine 2.9., 5.6. ve 9.9. maddeleri eklenmiştir.
Güncelleme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir.
- Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu izahnamesinin 2.4. maddesine vaad sözleşmeleri ile taahhütlü işlem pazarı işlemleri dahil edilmiş olup, ilgili değişiklik doğrultusunda izahnamenin 5.5. maddesi değiştirilmiş ve Fon izahname metnine 2.9., 5.6. ve 9.9. maddeleri eklenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807235
BIST
14:02113.492
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -2.440,17
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.390
14:025,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
14:026,6549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
14:02297,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 4,90
|Açılış
|: 297,52
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,85
|45.233.779
|% 15,96
|
|ARENA
|9,41
|23.370.699
|% 13,65
|
|MEPET
|2,26
|22.868.132
|% 12,44
|
|VKING
|2,37
|8.628.791
|% 10,23
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|ERSU
|1,82
|10.142.644
|% -11,65
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|SILVR
|1,96
|8.722.262
|% -10,09
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|THYAO
|14,17
|1.261.321.123
|% -4,51
|
|ASELS
|21,16
|633.811.800
|% -2,04
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|IPEKE
|8,78
|424.753.901
|% 0,57
|
|HALKB
|5,99
|378.197.908
|% -2,28
|
|ALBRK
|1,55
|272.401.632
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,44
|232.865.509
|% -4,00
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|KRDMD
|2,63
|337.083.764
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,13
|134.557.692
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7900
|7,8290
|% -0,16
|
|Frank
|6,1117
|6,1485
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5878
|1,5957
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|19,87
|
|Altın Gr.
|297
|298
|4,90
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.961
|2.010
|32,10
|
|Yarım
|948
|972
|15,53
|
|Çeyrek
|475
|486
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,22
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|2,92
|
Seans Raporu
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14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2708, 91 kaybederek (% -1.93 ) 137, 973
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14:16XU100
Endeks 113, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 13 altında . İşlem hacmi 8, 338.00 milyon TL de
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14:16FONET
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 137 adet işlem
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14:15ERSU
Yüzde -11.17 oranında düşüşle 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 430, 391 adet işlem