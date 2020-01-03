***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15201 sayılı izni kapsamında izahnamenin 2.4., 5.5. maddeleri güncellenmiş ve Fon izahname metnine 2.9., 5.6. ve 9.9. maddeleri eklenmiştir.Güncelleme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir.- Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu izahnamesinin 2.4. maddesine vaad sözleşmeleri ile taahhütlü işlem pazarı işlemleri dahil edilmiş olup, ilgili değişiklik doğrultusunda izahnamenin 5.5. maddesi değiştirilmiş ve Fon izahname metnine 2.9., 5.6. ve 9.9. maddeleri eklenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807235BIST