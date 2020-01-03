***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15419 sayılı izni kapsamında izahnamenin 2.4 ve 5.5. maddeleri güncellenmiş ve Fon izahname metnine 2.11., 5.6. ve 9.9. maddeleri eklenmiştir.Güncelleme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir.- Mükafat Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu izahnamesinin 2.4. maddesine "Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri" dahil edilmiş olup, ilgili değişiklik doğrultusunda izahnamenin 5.5. maddesi değiştirilmiş, izahnameye 2.11., 5.6. ve 9.9. maddeleri eklenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807237BIST