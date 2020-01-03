***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15419 sayılı izni kapsamında izahnamenin 2.5. maddesi güncellenmiştir.Güncelleme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir.- İzahnamenin 2.5. maddesinde yer alan Fon'un karşılaştırma ölçütü "%90 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL), %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi" olarak değiştirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807239BIST