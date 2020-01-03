***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2020 09:35
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15419 sayılı izni kapsamında izahnamenin giriş kısmı, 2.4., 6.1., 6.3., 6.4. ve 6.5. maddeleri güncellenmişti ve
6.7. maddesi izahname metninden çıkarılmıştır. Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 1.3. maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
Güncelleme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir. - Yönetim Kurulu Üye Temsilcisi olarak görev yapan Özer Burhan yerine Ercan Taşkesen atanması üzerine izahnamenin 1.3. maddesi güncellenmiştir. - İzahnamenin 2.4. maddesinde "günlük olarak Amerikan Merkez Bankası politika oranı (FED Funds Target Rate) baz alınarak oluşturulan endeks getirisi üzerine 500 baz puan ek getiri ilave edilerek" belirlenmesi öngörülen Fon eşik değeri "günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi getirisi" olarak değiştirilmiştir. - İzahnamenin 6.1., 6.3., 6.4. ve 6.5. maddelerinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde yatırımcıların verebilecekleri talimatlara ilişkin 13.30 olarak belirlenen son işlem saati 15.45 olarak değiştirilmiştir.
- Fon'da performans ücreti uygulamasına son verilmiş ve buna ilişkin hükümlerin yer aldığı 6.7. numaralı madde izahnameden çıkarılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807241
BIST
14:02113.492
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -2.440,17
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.390
14:025,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
14:026,6549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
14:02297,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 4,90
|Açılış
|: 297,52
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,85
|45.233.779
|% 15,96
|
|ARENA
|9,41
|23.370.699
|% 13,65
|
|MEPET
|2,26
|22.868.132
|% 12,44
|
|VKING
|2,37
|8.628.791
|% 10,23
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|ERSU
|1,82
|10.142.644
|% -11,65
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|SILVR
|1,96
|8.722.262
|% -10,09
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|THYAO
|14,17
|1.261.321.123
|% -4,51
|
|ASELS
|21,16
|633.811.800
|% -2,04
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|IPEKE
|8,78
|424.753.901
|% 0,57
|
|HALKB
|5,99
|378.197.908
|% -2,28
|
|ALBRK
|1,55
|272.401.632
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,44
|232.865.509
|% -4,00
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|KRDMD
|2,63
|337.083.764
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,13
|134.557.692
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7900
|7,8290
|% -0,16
|
|Frank
|6,1117
|6,1485
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5878
|1,5957
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|19,87
|
|Altın Gr.
|297
|298
|4,90
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.961
|2.010
|32,10
|
|Yarım
|948
|972
|15,53
|
|Çeyrek
|475
|486
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,22
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|2,92
|
Seans Raporu
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14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2708, 91 kaybederek (% -1.93 ) 137, 973
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14:16XU100
Endeks 113, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 13 altında . İşlem hacmi 8, 338.00 milyon TL de
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14:16FONET
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 137 adet işlem
-
14:15ERSU
Yüzde -11.17 oranında düşüşle 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 430, 391 adet işlem