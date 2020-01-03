***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15419 sayılı izni kapsamında izahnamenin giriş kısmı, 2.4., 6.1., 6.3., 6.4. ve 6.5. maddeleri güncellenmişti ve6.7. maddesi izahname metninden çıkarılmıştır. Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 1.3. maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.Güncelleme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir. - Yönetim Kurulu Üye Temsilcisi olarak görev yapan Özer Burhan yerine Ercan Taşkesen atanması üzerine izahnamenin 1.3. maddesi güncellenmiştir. - İzahnamenin 2.4. maddesinde "günlük olarak Amerikan Merkez Bankası politika oranı (FED Funds Target Rate) baz alınarak oluşturulan endeks getirisi üzerine 500 baz puan ek getiri ilave edilerek" belirlenmesi öngörülen Fon eşik değeri "günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi getirisi" olarak değiştirilmiştir. - İzahnamenin 6.1., 6.3., 6.4. ve 6.5. maddelerinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde yatırımcıların verebilecekleri talimatlara ilişkin 13.30 olarak belirlenen son işlem saati 15.45 olarak değiştirilmiştir.- Fon'da performans ücreti uygulamasına son verilmiş ve buna ilişkin hükümlerin yer aldığı 6.7. numaralı madde izahnameden çıkarılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807241BIST