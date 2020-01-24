***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz gayrimenkul yatırım fonlarının portföyüne alınacak ve değerleme gerektirecek varlıklar için 2020 yılında değerleme hizmeti almak üzere, Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Yetkin Gayrimenkul Değerleme A.Ş. unvanlı değerleme kuruluşlarıyla devam edilmesine yönetim kurulumuzca karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814414BIST