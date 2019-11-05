***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2019 15:32
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796578
BIST
15:47100.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 398,22
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
15:475,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7527
En Düşük
5,7179
15:476,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3662
15:47277,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,32
|Açılış
|: 277,03
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,07
|175.567.453
|% 15,64
|
|QNBFL
|36,14
|6.432.893
|% 14,95
|
|HATEK
|5,78
|34.756.581
|% 14,68
|
|BOYP
|15,90
|4.223.926
|% 9,73
|
|SANKO
|4,51
|18.818.425
|% 8,41
|
|TKURU
|8,63
|241.295
|% -9,92
|
|BMELK
|1,57
|160.236
|% -7,65
|
|RODRG
|1,85
|247.919
|% -7,50
|
|DENIZ
|21,28
|3.871.239
|% -7,48
|
|IDEAS
|3,49
|445.003
|% -7,43
|
|THYAO
|11,87
|559.111.725
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,24
|263.067.188
|% -0,44
|
|EREGL
|6,86
|230.227.023
|% 2,54
|
|GSRAY
|1,70
|193.666.513
|% 6,92
|
|GARAN
|9,48
|183.171.265
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,24
|263.067.188
|% -0,44
|
|GSRAY
|1,70
|193.666.513
|% 6,92
|
|BJKAS
|2,07
|175.567.453
|% 15,64
|
|TSPOR
|1,41
|81.692.694
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,59
|29.746.622
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3863
|7,4233
|% 0,23
|
|Frank
|5,7714
|5,8062
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5276
|1,5353
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.500
|-8,61
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-0,02
|
|Yarım
|883
|906
|-0,01
|
|Çeyrek
|443
|453
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|0,55
|