***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat147.044.743 167.095.221Satışların Maliyeti-107.340.435 -119.136.463TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.704.308 47.958.758Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0Kambiyo Gelirleri0 0Faiz Gelirleri0 0Kar Payı Gelirleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0Kambiyo Giderleri0 0Faiz Giderleri0 0Kar Payı Giderleri0 0Karşılık Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0BRÜT KAR (ZARAR)39.704.308 47.958.758Genel Yönetim Giderleri-7.704.555 -6.401.688Pazarlama Giderleri-13.577.573 -15.387.870Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 4.344.670 3.994.365Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -4.825.538 -9.526.585Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.941.312 20.636.980Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.941.312 20.636.980Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri-13.968.045 -7.503.720Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.973.267 13.133.260Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.136.126 -4.162.316Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.137.179 -4.518.449Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.053 356.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 2.837.141 8.970.944DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)20 2.837.141 8.970.944Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.518.205 4.440.880Ana Ortaklık Payları1.318.936 4.530.064Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.744.662 9.944.777Dönem Karı (Zararı)2.837.141 8.970.945Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.837.141 8.970.945Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.467.674 34.133.917Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.179.627 1.195.576Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.979.257 116.460Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.984.985 116.460Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.728 0Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler687.740 280.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler687.740 280.084Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerPazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.741.425 7.276.468Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-31.588 -1.747Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.214.267 7.384.204Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-27.962 13.063Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-413.292 -119.052Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili DüzeltmelerTakas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 38.735 355.669Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili DüzeltmelerHibe Krediler ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.416 -1.214İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerFinansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.416 -1.214Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerCanlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmelerİş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.838.474 24.910.874Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerCanlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerBağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerYatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.346.398 -15.353.284Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.641.856 -7.398.631İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20.641.856 -7.398.631Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.392.222 -1.232.143İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.301.842 2.842.349İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.694.064 -4.074.492Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler236.784 5.131.430Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 178.493 -3.166.217Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.634.595 2.559.755İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-12.683 76.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.621.912 2.483.519Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-785.246 -223.332Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.382.312 -845.602İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-26.086.876 -172.570İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)32.469.188 -673.032Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-22.526.110 -10.335.863İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler552.330 157.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)587.425 132.896Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-35.095 24.423Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.958.417 27.751.578Ödenen TemettülerAlınan TemettülerÖdenen FaizAlınan Faiz31.588 1.747Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriKira ÖdemeleriAlınan KiraBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleriİştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerDiğer Karşılıklara İlişkin ÖdemelerVergi İadeleri (Ödemeleri)-18.245.343 -17.808.548Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-892.353 -1.411.511Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıBağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışlarıİştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleriİştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışlarıİştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit GirişleriBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.416 -6.268Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-665.329 -1.405.243Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-660.216 -1.405.243Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.113Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit GirişleriYatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-165.000Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit GirişleriSatış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit ÇıkışlarıCanlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriCanlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıDiğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriDiğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar-59.608 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-59.608Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerTürev Araçlardan Nakit GirişleriTürev Araçlardan Nakit ÇıkışlarıDevlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit GirişleriAlınan TemettülerÖdenen FaizAlınan FaizKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriVergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.214.263 -7.384.204Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriDiğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışlarıİşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıKarşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriKarşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit GirişleriOrtak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleriİhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit GirişleriFaktoring İşlemlerinden Nakit GirişleriDiğer Finansal Borçlanmalardan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışlarıİhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıFaktoring İşlemlerinden Nakit ÇıkışlarıDiğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışlarıİlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artışİlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki AzalışKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıTürev Araçlardan Nakit GirişleriTürev Araçlardan Nakit ÇıkışlarıDevlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit GirişleriÖdenen TemettülerÖdenen Faiz-5.214.263 -7.384.204Alınan FaizKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriVergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.361.954 1.149.062Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.361.954 1.149.062DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.417.467 624.102DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.055.513 1.773.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 1.055.513 3.417.467Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit HesaplarıFinansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka BakiyeleriVadeli MevduatlarSatılmaya Hazır Finansal VarlıklarVadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal VarlıklarYatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal VarlıklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlarİtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer Finansal YatırımlarTeminata Verilen Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 8.785.497 30.999.046İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.785.497 30.999.046Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası HesabıDiğer Alacaklar6 10.249.929 6.676.090İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 9.816.972 5.422.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar432.957 1.253.414Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme VarlıklarıMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme VarlıklarıDiğer Sözleşme Varlıklarıİmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal VarlıklarTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar7 42.192.457 42.423.513Proje Halindeki StoklarCanlı VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler8 1.521.453 1.699.947İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.521.453 1.699.947Ertelenmiş Sigortacılık Üretim GiderleriCari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar717.339Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir TeminatlarDiğer Dönen Varlıklar59.299 646.724İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar59.299 646.724ARA TOPLAM14 64.581.487 85.862.787Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarOrtaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR64.581.487 85.862.787DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.974.862 3.972.446Kullanımı Kısıtlı Banka BakiyeleriVadeli MevduatlarSatılmaya Hazır Finansal YatırımlarVadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal VarlıklarYatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal VarlıklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlarİtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar3.974.862 3.972.446Diğer Finansal Yatırımlarİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar23.854.930 23.854.930Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarDiğer Alacaklar6 28.658.993 27.840.609İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 28.636.677 27.818.294İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.316 22.315Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme VarlıklarıMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme VarlıklarıDiğer Sözleşme Varlıklarıİmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal VarlıklarTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarCanlı VarlıklarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.169.328 7.236.487Proje Halindeki Yatırım Amaçlı GayrimenkullerMaddi Duran Varlıklar9 8.858.765 9.145.335Arazi ve ArsalarYeraltı ve Yerüstü DüzenlemeleriBinalarTesis, Makine ve Cihazlar3.387.255 4.758.755Taşıtlar124.814 90.648Mobilya ve Demirbaşlar1.239.516 125.598Özel MaliyetlerTaşıyıcı BitkilerÖzel Tükenmeye Tabi VarlıklarYapılmakta Olan Yatırımlar4.107.180 4.170.334Faaliyet Kiralamasına Konu VarlıklarDiğer Maddi Duran VarlıklarKullanım Hakkı VarlıklarıMaddi Olmayan Duran Varlıklar10 4.431 0Şerefiyeİmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan HaklarDiğer HaklarPatentlerMarkalarLisanslarBilgisayar Yazılımları4.431Aktifleştirilen Geliştirme MaliyetleriDiğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler8 59.608 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler59.608Ertelenmiş Vergi Varlığı1.218.638 1.479.341Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran VarlıklarNakit Dışı Serbest Kullanılabilir TeminatlarDiğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklarİlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR73.799.555 73.529.148TOPLAM VARLIKLAR138.381.042 159.391.935KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 5.774.060 5.774.060İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 5.774.060 5.774.060Banka Kredileri11 5.774.060 5.774.060Kiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon YükümlülükleriFinansal Teminat SözleşmeleriDiğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 6.631.496 8.294.051İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 35.373 48.054İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.596.123 8.245.997Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar331.465 1.116.711Diğer Borçlar6 16.081.633 12.261.602İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.347.871 1.532.648İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.733.762 10.728.954Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme YükümlülükleriMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme YükümlülükleriDiğer Sözleşme YükümlülükleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan YükümlülüklerTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarDevlet Teşvik ve YardımlarıErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 15.454.789 37.236.021İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 15.454.789 37.236.021Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.137.179 3.319.686Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarSigortacılık Teknik KarşılıklarıDiğer Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 36.776 71.870İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 36.776 71.870ARA TOPLAM45.447.398 68.074.001Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerOrtaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerTOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.447.398 68.074.001UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon YükümlülükleriFinansal Teminat SözleşmeleriDiğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarDiğer Borçlar6 25.225.892 26.321.672İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 25.902.099İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.225.892 419.573Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme YükümlülükleriMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme YükümlülükleriDiğer Sözleşme YükümlülükleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan YükümlülüklerTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarDevlet Teşvik ve YardımlarıErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 744.878İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 744.878Uzun Vadeli Karşılıklar14 6.531.851 6.331.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.692.166 5.492.030Genel KarşılıklarMuhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar14 839.685 839.685Sigortacılık Teknik KarşılıklarıDiğer Uzun Vadeli KarşılıklarCari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarErtelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.757.743 33.398.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.205.141 101.472.266ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 -4.250.733 -5.760.961Ödenmiş Sermaye10.836.000 10.836.000Sermaye Düzeltme Farkları30.778.036 30.778.036Birleşme Denkleştirme Hesabı0 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 0Sermaye Avansı0 0Geri Alınmış Paylar (-)0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.936.042 -1.936.042Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme FonuPay Bazlı Ödemeler (-)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -43.540 -213.742Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-85.888 -307.160Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-85.888 -307.160Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazançlar (Kayıplar)42.348 93.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-331.072 -352.163Yabancı Para Çevrim Farkları-338.969 -357.644Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7.897 5.481Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)7.897 5.481Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Opsiyonların Zaman Değerindeki DeğişikliklerForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki DeğişikliklerYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki DeğişikliklerÖzkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak PaylarDiğer Kazançlar (Kayıplar)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.714.917 1.714.917Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.155.023 1.155.023Yasal Yedekler559.894 559.894Geri Alınan Paylara İlişkin YedeklerGirişim Sermayesi FonuDiğer Kısıtlanmış YedeklerDiğer Özkaynak PaylarıDiğer YedeklerÖdenen Kar Payı Avansları (Net) (-)Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-46.587.968 -69.021.551Net Dönem Karı veya Zararı15 1.318.936 22.433.584Kontrol Gücü Olmayan Paylar65.426.634 63.680.630TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.175.901 57.919.669TOPLAM KAYNAKLAR138.381.042 159.391.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 1.936.042 -976.196 -976.196 203.539 -772.657 -347.923 0 6.284 6.284 -341.639 1.714.917 -80.757.417 11.735.865 -69.021.551 -28.742.937 39.768.061 11.025.124Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 -1 -1Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 11.735.865 -11.735.865 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 22.433.584 22.433.584 22.433.584 23.300.885 45.734.469Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)669.036 669.036 -110.121 558.915 -9.721 0 -803 -803 -10.524 0 548.391 611.685 1.160.076Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 0 0 0 0 1.936.042 0 0 0 0 0 0 0 -307.160 0 -307.160 0 0 0 0 93.418 -213.741 -357.644 0 0 0 0 0 5.481 0 5.481 0 0 0 0 0 -352.163 1.714.917 0 0 0 -69.021.551 22.433.584 -46.587.967 -5.760.962 63.680.630 57.919.668Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 1.936.042 -307.160 -307.160 93.418 -213.742 -357.644 0 5.481 5.481 -352.163 1.714.917 -69.021.551 22.433.584 -46.587.967 -5.760.962 63.680.630 57.919.668Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -1 2 1Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 22.433.584 -22.433.584 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.318.936 1.318.936 1.318.936 1.518.205 2.837.141Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)221.272 221.272 -51.070 170.202 18.675 0 2.416 2.416 21.091 0 191.293 227.797 419.090Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 0 0 0 0 1.936.042 0 0 0 0 0 0 0 -85.888 0 -85.888 0 0 0 0 42.348 -43.539 -338.969 0 0 0 0 0 7.897 0 7.897 0 0 0 0 0 -331.072 1.714.917 0 0 0 -46.587.967 1.318.936 -45.269.031 -4.250.733 65.426.634 61.175.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.837.141 8.970.944DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar377.940 346.217Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)487.603 395.569Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-109.663 -49.352Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-109.663 -49.352Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38 41.151 354.455Yabancı Para Çevrim Farkları38.735 355.669Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)38.735 355.669Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.416 -1.214Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.416 -1.214Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)419.091 700.672TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.256.232 9.671.616Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.746.002 4.902.095Ana Ortaklık Payları1.510.230 4.769.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797801BIST