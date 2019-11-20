***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.11.2019 16:08
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799793
BIST
16:43106.860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -669,14
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.804
16:435,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
16:436,3101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
16:43269,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 269,53
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,42
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|21.579.399
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.228.319
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|40.346.460
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.642.726
|% 14,92
|
|MARKA
|1,05
|7.360.676
|% 14,13
|
|PINSU
|2,20
|38.888.359
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,31
|157.525.137
|% -13,82
|
|METRO
|1,32
|79.249.702
|% -9,59
|
|CEOEM
|9,23
|32.645.178
|% -9,51
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|THYAO
|14,05
|1.449.987.566
|% -0,50
|
|PETKM
|3,74
|598.299.908
|% 0,00
|
|ASELS
|19,43
|430.001.309
|% 0,05
|
|GARAN
|10,22
|337.585.079
|% -0,29
|
|TKFEN
|19,12
|301.396.387
|% 0,31
|
|PETKM
|3,74
|598.299.908
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|214.650.052
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,37
|299.991.959
|% -0,42
|
|HURGZ
|1,31
|157.525.137
|% -13,82
|
|THYAO
|14,05
|1.449.987.566
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3261
|7,3628
|% -0,24
|
|Frank
|5,7153
|5,7497
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5150
|1,5226
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|-1,61
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|0,91
|
|Yarım
|861
|884
|0,44
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,35
|61,35
|0,44
|