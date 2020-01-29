NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.250.198
|% 19,91
|DESA
|5,49
|44.184.888
|% 19,87
|ULUSE
|36,98
|13.161.721
|% 16,66
|OYLUM
|6,42
|49.800.222
|% 12,83
|BEYAZ
|3,80
|2.210.277
|% 9,83
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7199
|7,7586
|% 0,10
|Frank
|6,0803
|6,1169
|% -0,05
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,30
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,61
|Altın Gr.
|301
|301
|1,04
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,12
|Yarım
|958
|983
|-1,50
|Çeyrek
|481
|491
|-0,76
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|-0,01
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|B. Petrol
|59,05
|59,05
|0,24
Seans Raporu
- 17:26YYAPI Yüzde 4.11 oranında artışla 0.76 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 951, 671 adet işlem
- 17:25GUBRF Yüzde 9.51 oranında artışla 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 486, 430 adet işlem
- 17:24XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 01 artarak (% 0.02 ) 113, 459
- 17:24 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, EGCEY, BEYAZ, EGCYH, COSMO
- 17:24 BEYAZ, EGCEY, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında