***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 26.822 169.402 -7.574.080 4.055.156 6.677.300 6.677.300Transferler5.617.593 295.662 -1.860.989 -4.055.156 -2.890 -2.890Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)56.301 -4.833.840 -4.777.539 -4.777.539Dönem Karı (Zararı)-4.833.840 -4.833.840 -4.833.840Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)56.301 56.301 56.301Sermaye Arttırımı4.382.407 4.382.407 4.382.407Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.420 1.420 1.420Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 83.123 465.064 -9.433.649 -4.833.840 6.280.698 6.280.698Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.211.250 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 107.741.865 107.741.865Transferler1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)136.682 10.432.113 10.568.795 10.568.795Dönem Karı (Zararı)10.432.113 10.432.113 10.432.113Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)136.682 136.682 136.682Sermaye Arttırımı11.700.000 -3.700.000 37.015.413 45.015.413 45.015.413Sermaye Avansı488.750 488.750 488.750Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.553.745 2.553.745Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 37.015.413 82.402.985 169.001 1.013.087 -217.776 10.432.113 163.814.824 163.814.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI747.380 -31.364.987Dönem Karı (Zararı)10.432.113 -4.833.840Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.432.113 -4.833.840Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-14.668.725 5.564.041Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 7.258.718 685.064Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler471.943 108.402Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler471.943 108.402Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.037 -48.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.037 -48.415Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.168.659 -174.062Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -760.510 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler67.347 160.784Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri217.655 577.522Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-693.151 -912.368Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19-20 8.774.885 5.623.585Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 7.212.582 -250.578Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -305.053 -268.410Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 158.644 -268.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-463.697 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-36.910.104 -111.545İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.049.943 -32.095.188Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 6.079.648 -4.512.704İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 128.110 -2.885.259İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 5.951.538 -1.627.445Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -22.994.644 1.545.453İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -23.157.288 -5.911.285İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)162.644 7.456.738Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-122.001Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-22.779.797 1.306.464Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 399.234 -31.322.999İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.689.207 -17.764.485İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.088.441 -13.558.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)194.404 -1.200.163Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 26.914 674.335İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 26.914 133.200İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 541.135Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)37.849.609 192.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.274.575 1.343.622Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-733.515 1.679.417Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.008.090 -335.795Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları813.331 -31.364.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-65.951YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.357.955 -15.839.907Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-397.950Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 461.000 940.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 461.000 940.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -11.633.955 -16.381.957Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -11.633.955 -16.381.957Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri815.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.017.356 46.657.891Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.400.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.400.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri488.750 4.382.407Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri33.275.000 64.529.224Kredilerden Nakit Girişleri6 33.275.000 64.529.224Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.301.525 -18.558.172Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -49.301.525 -18.558.172Ödenen Faiz-10.844.869 -3.695.568YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.406.781 -547.003NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.406.781 -547.003DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ695.979 1.356.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.102.760 809.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.102.760 695.978Finansal Yatırımlar5 202.941Ticari Alacaklar8 51.710.244 7.141.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.601.164 5.729.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar46.109.080 1.412.041Diğer Alacaklar9 165.830 6.042.045İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar45.644 5.713.225İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar120.186 328.820Stoklar179.122 179.125Peşin Ödenmiş Giderler7 28.806.052 1.632.739İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.019.683İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.786.369 1.632.739Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 46.922 0Diğer Dönen Varlıklar14 2.510.667 1.924.210ARA TOPLAM94.724.538 17.615.412TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR94.724.538 17.615.412DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 100.000 100.000Diğer Alacaklar9 585.136 539.147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar585.136 539.147Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 14.259.420 14.594.420Maddi Duran Varlıklar12 247.599.922 225.956.501Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.204.637 2.190.844Şerefiye2.179.399 2.179.399Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.238 11.445Peşin Ödenmiş Giderler7 224.475 4.617.991İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler224.475 4.617.991TOPLAM DURAN VARLIKLAR264.973.590 247.998.903TOPLAM VARLIKLAR359.698.128 265.614.315KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 4.385.067Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 25.309.148 33.007.892Diğer Finansal Yükümlülükler6 142.644 139.070Ticari Borçlar8 13.546.709 6.215.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar532.397 2.221.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar13.014.312 3.993.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar321.937 127.532Diğer Borçlar9 26.914İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26.914Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 41.630.743 3.781.134Kısa Vadeli Karşılıklar47.183 17.795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar47.183 17.795Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 389.052 632.094ARA TOPLAM81.414.330 48.305.662TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.414.330 48.305.662UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 78.900.371 81.041.658Uzun Vadeli Karşılıklar30.537 238.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30.537 238.195Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 35.537.610 28.286.477Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler14 456 458TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.468.974 109.566.788TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER195.883.304 157.872.450ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar163.814.824 107.741.865Ödenmiş Sermaye16 33.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.211.250Paylara İlişkin Primler (İskontolar)37.015.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 82.571.987 84.989.049Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)82.571.987 84.989.049Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)82.402.985 84.956.730Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)169.002 32.319Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.013.087 465.064Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -217.776 -9.435.069Net Dönem Karı veya Zararı16 10.432.113 8.511.571TOPLAM ÖZKAYNAKLAR163.814.824 107.741.865TOPLAM KAYNAKLAR359.698.128 265.614.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 56.021.892 14.897.296 15.811.725 6.402.332Satışların Maliyeti3 -18.957.850 -5.249.915 -8.079.044 -832.886TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.064.042 9.647.381 7.732.681 5.569.446BRÜT KAR (ZARAR)37.064.042 9.647.381 7.732.681 5.569.446Genel Yönetim Giderleri3-17 -5.108.955 -4.788.284 -1.668.848 -786.747Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3-18 5.720.686 3.807.430 4.603.629 1.612.296Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler3-18 -2.610.675 -7.442.883 -680.898 -3.495.453ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.065.098 1.223.644 9.986.564 2.899.542Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3 463.697 410.037 410.037Yatırım Faaliyetlerinden Giderler3 -158.564 2.583FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.370.231 1.633.681 9.989.147 3.309.579Finansman Gelirleri3-19 2.053.348 531.794Finansman Giderleri3-20 -19.778.884 -6.718.279 -1.424.755 -3.725.317SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.644.695 -5.084.598 9.096.186 -415.738Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.212.582 250.758 -1.344.464 50.287Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -287.874 83.253 -287.874Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -7.212.582 538.632 -1.427.717 338.161SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.432.113 -4.833.840 7.751.722 -365.451DÖNEM KARI (ZARARI)10.432.113 -4.833.840 7.751.722 -365.451Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.432.113 -4.833.840 7.751.722 -365.451Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar136.682 56.301 -21.228 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)175.233 73.040 -27.215 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-38.551 -16.739 5.987 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -38.551 -16.739 5.987 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)136.682 56.301 -21.228 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.568.795 -4.777.539 7.730.494 -365.451Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.568.795 -4.777.539 7.730.494 -365.451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797859BIST