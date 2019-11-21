***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin enerji müteahhitliği faaliyeti kapsamında, şubat 2019 tarihinde yapımına başlanan toplam 8,98 MWp kurulu gücündeki güneş enerji santrali yapım işi tamamlanarak Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (bölgenin dağıtım şirketi) tarafından ön kabulü yapılmış ve 1 Kasım 2019 tarihinde KAP'na bildirimi yapılmış idi.Bahsi geçen santralin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından geçici kabulü yapılmıştır. Santral devreye alınmış ve elektrik üretimi başlamıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799919BIST