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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.12.2019 18:16
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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimize ait elektrik üretim santrallerini bünyesinde bulunduran ve sermayelerinin %100'ne sahip olduğumuz Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ve Angora Elektrik üretim A.Ş. mevcut sermayelerini 16.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında nakit olarak artırma kararı almışlardır. Anılan sermaye artışları, şirketimizin 16.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve şirketimizin bu sermaye artışlarına iştirak etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Sermaye artışlarına ilişkin detaylı açıklama aşağıdadır.
-        Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. 16.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 50.000 TL ödenmiş sermayesini 40.000.000 TL'na çıkarmaya karar vermiştir. Artırılan sermayenin 15.300.000 TL'sı Şirketimiz tarafından Güneş Enerji santrallerinin yapımı sürecinde ödenen tutarlar ile, yapılması planlanan yatırımların finansmanı için aktarılan nakit tutarlardan karşılanacaktır. Bu sermaye artışında şirketimiz kaynaklarından 24.650.000 TL,
-        Angora Elektrik Üretim A.Ş. 16.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 50.000.- TL ödenmiş sermayesini 25.000.000.- TL'na çıkarmaya karar vermiştir. Artırılan sermayenin 12.750.000.-TL'sı şirketimiz tarafından Güneş Enerji santrallerinin yapımı sürecinde ödenen tutarlar ile, yapılması planlanan yatırımların finansmanı için aktarılan tutarlardan karşılanacaktır. Bu sermaye artışında şirketimiz kaynaklarından 12.200.000 TL,
olmak üzere şirketimiz kaynaklarından her iki şirketin sermaye ödemesi için 36.850.000.- TL aktarılmış olacaktır. Yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803750


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