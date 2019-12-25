***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 24.04.2019 Yönetim Kurulu Başkanı Evet 64.64 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırCEM GÖÇMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.04.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 24.04.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırUĞUR YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 24.04.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim Komitesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırZİYA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 18.09.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırHİLAL ASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 18.09.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805243BIST