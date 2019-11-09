***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.11.2019 19:14
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
45
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, 01.01.2019 - 30.09.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Yusuf ŞENEL Cem GÖÇMEN
Yönetim Kur. Bşk. Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797861
BIST
18:05103.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -391,15
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
18:055,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7500
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|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7718
En Düşük
5,7385
18:056,3535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,3400
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|Önceki Kapanış
|: 6,3500
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6,3701
En Düşük
6,3385
18:05270,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
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|Açılış
|: 270,54
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,11
|9.756.933
|% 19,62
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 15,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|
|KLNMA
|54,55
|78.738.605
|% -14,96
|
|VERUS
|15,32
|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
|% -8,69
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
|
|YESIL
|13,81
|45.649.890
|% -7,93
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% -0,16
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 4,72
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% -0,86
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3443
|7,3811
|% 0,02
|
|Frank
|5,7533
|5,7880
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|-8,58
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,33
|