***NIBAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***NIBAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/10/2019Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarPay PiyasasıTakas Tarihi30/10/2019AçıklamalarNIBAS.TE sırasındaki temerrüt işlemi 30/10/2019 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795342BIST