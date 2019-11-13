***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.11.2019 09:13
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798566
BIST
11:51104.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 141,42
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:515,7643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0142
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:516,3491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:51270,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,49
|Açılış
|: 270,47
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,40
|11.861.614
|% 9,73
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|GLBMD
|1,32
|924.005
|% 7,32
|
|KLNMA
|33,54
|1.705.375
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|GARAN
|9,89
|156.440.917
|% 0,71
|
|PGSUS
|71,45
|136.856.584
|% 0,49
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|CEMAS
|1,20
|48.905.059
|% -2,44
|
|ADESE
|2,11
|69.267.220
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3739
|7,4109
|% -0,41
|
|Frank
|5,7893
|5,8242
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5322
|1,5398
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|3,96
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|3,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,48
|
|Yarım
|865
|887
|1,20
|
|Çeyrek
|434
|444
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,66
|61,66
|-0,40
|
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