***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.11.2019 09:00
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798801
BIST
10:49104.596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -232,27
|Açılış
|: 104.307
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|Önceki Kapanış
|: 104.828
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105.165
En Düşük
104.081
10:495,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0301
|Açılış
|: 5,7530
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|Önceki Kapanış
|: 5,7720
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5,7793
En Düşük
5,7327
10:496,3565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0368
|Açılış
|: 6,3300
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|Önceki Kapanış
|: 6,3600
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En Düşük
6,3101
10:49271,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 1,84
|Açılış
|: 271,94
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|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
272,11
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,48
|27.425.771
|% 10,71
|
|RYGYO
|2,28
|1.837.746
|% 10,14
|
|EUYO
|1,17
|7.245.895
|% 9,35
|
|PINSU
|2,23
|13.115.221
|% 9,31
|
|KLNMA
|36,00
|11.137.871
|% 7,33
|
|METAL
|0,91
|15.592
|% -9,00
|
|INFO
|4,50
|450
|% -8,54
|
|EGCYO
|0,13
|2.011
|% -7,14
|
|DOKTA
|30,60
|2.485
|% -6,76
|
|OZGYO
|1,27
|18.220.402
|% -5,22
|
|THYAO
|13,57
|524.410.750
|% -0,88
|
|ASELS
|19,19
|159.009.170
|% -0,47
|
|PGSUS
|75,55
|133.229.863
|% -0,59
|
|KRDMD
|2,34
|125.356.113
|% -1,27
|
|GARAN
|9,88
|110.448.213
|% -0,70
|
|KRDMD
|2,34
|125.356.113
|% -1,27
|
|THYAO
|13,57
|524.410.750
|% -0,88
|
|ISFIN
|2,71
|90.956.102
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,30
|31.620.245
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|75.742.869
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3782
|7,4152
|% 0,32
|
|Frank
|5,8049
|5,8399
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|1,76
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,61
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|0,43
|
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