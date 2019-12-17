***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
17.12.2019 19:59
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket, NIBAS) pay piyasasında 12.11.2019-18.11.2019 döneminde ve 11.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda,
A) SPKn'nun 1 inci, 101 inci maddesi ile 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/1 ve 18/3 maddeleri kapsamında 13.09.2019 tarihli Kurul Kararıyla NIBAS pay piyasasında uygulanan,
• Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanması,
• Brüt takas uygulanması,
• Kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanması,
• Tek fiyat yöntemi ile işlem gerçekleştirilmesi
tedbirlerinin 18.12.2019 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına,
B) SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 18.12.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
ANIL ÖZGÜR 43487333
CÜNEYT GÜLER 35245948
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. 32121482
FİLİZ KUMRU 13328258
HASAN SARUHAN 28865327
IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 41159535
IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 12754488
KEMAL YİĞİT 26188736
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş. 20072808
YILMAZ ÖZGÜR 12960967
Karar 2019/69 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804043
BIST