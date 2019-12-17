***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNiğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket, NIBAS) pay piyasasında 12.11.2019-18.11.2019 döneminde ve 11.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda,A) SPKn'nun 1 inci, 101 inci maddesi ile 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/1 ve 18/3 maddeleri kapsamında 13.09.2019 tarihli Kurul Kararıyla NIBAS pay piyasasında uygulanan,• Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanması,• Brüt takas uygulanması,• Kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanması,• Tek fiyat yöntemi ile işlem gerçekleştirilmesitedbirlerinin 18.12.2019 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına,B) SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 18.12.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoANIL ÖZGÜR 43487333CÜNEYT GÜLER 35245948ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. 32121482FİLİZ KUMRU 13328258HASAN SARUHAN 28865327IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 41159535IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 12754488KEMAL YİĞİT 26188736ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş. 20072808YILMAZ ÖZGÜR 12960967Karar 2019/69 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804043BIST