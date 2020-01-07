NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.01.2020 12:29
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ing Menkul Değerler A.Ş. 324 % 0,002391 % 0,072272 % 3.022,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808134
BIST
16:46112.887
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.474,55
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:465,9759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:466,6689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0179
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:46301,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,48
|Açılış
|: 301,17
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,08
|32.968.968
|% 17,41
|
|BRYAT
|66,90
|10.596.015
|% 16,65
|
|DERAS
|4,05
|82.385.933
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.780
|% 14,74
|
|HUBVC
|17,01
|85.207.209
|% 14,16
|
|IZMDC
|7,75
|2.258.377
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,68
|1.696.839.216
|% 1,11
|
|ASELS
|22,16
|412.872.780
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|295.247.582
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,21
|270.308.691
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,64
|213.413.943
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|295.247.582
|% 4,61
|
|THYAO
|13,68
|1.696.839.216
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,42
|133.792.775
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|213.413.943
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,89
|138.345.347
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8165
|7,8557
|% -0,29
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5880
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,42
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|
Seans Raporu
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