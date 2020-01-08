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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 10:48
GÜNCEL HABERLER


% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.433,77 % 0,00048847
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00007928
Bağımsız Denetim Ücreti
11.702 % 0,00234866
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.110 % 0,01226512
Fon Yönetim Ücreti
1.617.995,64 % 0,32474084
Hisse Senedi Komisyonu
25.643,33 % 0,00514676
Tahvil Bono Komisyonu
35.774,92 % 0,00718023
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.541,57 % 0,00572845
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.413,78 % 0,00068516
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00030909
Diğer Giderler
15.554,42 % 0,00312186
TOPLAM GİDERLER
1.804.104,45 % 0,36209393
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
498.242.118,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808794


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 6,00 600 % 13,21  
TIRE 5,64 135.670.903 % 12,13  
HUBVC 18,70 52.463.052 % 10,06  
BALAT 1,95 372.491 % 8,94  
BURVA 12,65 4.265.760 % 8,77  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8430 7,8824 % 0,40  
Frank 6,1285 6,1654 % 0,04  
Riyal 1,5879 1,5959 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.581 8,82  
Altın Gr. 304 304 2,52  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 1.989 2.038 -10,89  
Yarım 961 986 -5,27  
Çeyrek 482 493 -2,64  
Gümüş.Ons 18,39 18,44 0,04  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,01  
B. Petrol 68,56 68,56 0,29  
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