NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri2.433,77 % 0,00048847Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00007928Bağımsız Denetim Ücreti11.702 % 0,00234866Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.110 % 0,01226512Fon Yönetim Ücreti1.617.995,64 % 0,32474084Hisse Senedi Komisyonu25.643,33 % 0,00514676Tahvil Bono Komisyonu35.774,92 % 0,00718023Gecelik Ters Repo Komisyonu28.541,57 % 0,00572845Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.413,78 % 0,00068516Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,00030909Diğer Giderler15.554,42 % 0,00312186TOPLAM GİDERLER1.804.104,45 % 0,36209393DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ498.242.118,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808794BIST