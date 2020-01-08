NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00005992Bağımsız Denetim Ücreti15.703 % 0,00238204Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.150 % 0,01215824Fon Yönetim Ücreti14.458.427,9 % 2,1932502Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.222,52 % 0,00048884Gecelik Ters Repo Komisyonu138.562,44 % 0,02101903Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu163.380,77 % 0,02478381Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu47.085,9 % 0,00714263Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu28.765,32 % 0,00436351Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,00023361Diğer Giderler116.543,11 % 0,01767884TOPLAM GİDERLER15.053.775,98 % 2,28356067DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ659.223.825,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808795BIST