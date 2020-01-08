NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00017156Bağımsız Denetim Ücreti6.949 % 0,00301795Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.950 % 0,01387587Fon Yönetim Ücreti5.059.031,97 % 2,19713594Hisse Senedi Komisyonu60.211,79 % 0,02614996Tahvil Bono Komisyonu1.958,29 % 0,00085048Gecelik Ters Repo Komisyonu26.977,79 % 0,01171645Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu37.016,55 % 0,01607628Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.716,41 % 0,00465413Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu30.543,21 % 0,01326491Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,00066882Diğer Giderler51.463,43 % 0,02235055TOPLAM GİDERLER5.318.753,46 % 2,3099329DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ230.255.756,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808798BIST