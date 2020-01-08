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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 10:51
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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00034011
Bağımsız Denetim Ücreti
3.279 % 0,00282324
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.210 % 0,01137388
Fon Yönetim Ücreti
2.471.358,26 % 2,12785347
Hisse Senedi Komisyonu
57.019,37 % 0,049094
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.249,87 % 0,01829626
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.145,84 % 0,0044306
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
3.013,18 % 0,00259437
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00132595
Diğer Giderler
28.686,69 % 0,0246994
TOPLAM GİDERLER
2.604.897,23 % 2,24283128
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
116.143.253,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808799


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 6,00 600 % 13,21  
HUBVC 18,76 52.300.901 % 10,42  
TIRE 5,54 130.103.698 % 10,14  
BALAT 1,95 372.491 % 8,94  
BURVA 12,64 4.225.801 % 8,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8375 7,8768 % 0,33  
Frank 6,1279 6,1648 % 0,03  
Riyal 1,5876 1,5955 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.580 8,46  
Altın Gr. 303 303 1,60  
Cumhuriyet 2.018 2.048 20,00  
Tam 2.006 2.056 17,17  
Yarım 969 994 8,31  
Çeyrek 486 497 4,16  
Gümüş.Ons 18,38 18,41 0,02  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,00  
B. Petrol 68,59 68,59 0,32  
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