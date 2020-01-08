NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00034011Bağımsız Denetim Ücreti3.279 % 0,00282324Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.210 % 0,01137388Fon Yönetim Ücreti2.471.358,26 % 2,12785347Hisse Senedi Komisyonu57.019,37 % 0,049094Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu21.249,87 % 0,01829626Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.145,84 % 0,0044306Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu3.013,18 % 0,00259437Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,00132595Diğer Giderler28.686,69 % 0,0246994TOPLAM GİDERLER2.604.897,23 % 2,24283128DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ116.143.253,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808799BIST