NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri869,7 % 0,00014085Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00006397Bağımsız Denetim Ücreti16.064 % 0,00260153Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri113.300 % 0,01834869Fon Yönetim Ücreti5.857.148,59 % 0,94855238Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.518,77 % 0,00154154Gecelik Ters Repo Komisyonu884.819,06 % 0,14329451Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31.423,74 % 0,00508901Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.525 % 0,00024697Diğer Giderler106.251,16 % 0,01720714TOPLAM GİDERLER7.021.315,04 % 1,13708658DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ617.482.886,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808801BIST