NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 10:52
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
983,7 % 0,00028343
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00011382
Bağımsız Denetim Ücreti
9.837 % 0,0028343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.785 % 0,01290374
Fon Yönetim Ücreti
7.566.886,56 % 2,18022013
Hisse Senedi Komisyonu
22.360,08 % 0,00644253
Tahvil Bono Komisyonu
3.886 % 0,00111966
Gecelik Ters Repo Komisyonu
79.351,27 % 0,0228632
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
140.005,13 % 0,04033918
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
58.967,57 % 0,01699012
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
13.025,28 % 0,00375293
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00044371
Diğer Giderler
63.912,03 % 0,01841475
TOPLAM GİDERLER
8.005.934,64 % 2,30672149
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
347.069.842,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808803
BIST
12:08112.278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -322,08
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.283
En Düşük
110.746
12:085,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:086,6485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:08303,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,54
|Açılış
|: 303,36
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,77
|146.960.265
|% 14,71
|
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,91
|53.528.008
|% 11,30
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,62
|4.357.404
|% 8,51
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|PAGYO
|6,42
|27.872.926
|% -11,20
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|THYAO
|13,44
|969.530.815
|% -0,81
|
|ASELS
|22,34
|425.553.132
|% -0,27
|
|HALKB
|6,10
|282.733.655
|% 0,99
|
|PETKM
|3,68
|280.062.856
|% -0,54
|
|GARAN
|10,85
|242.366.768
|% 2,07
|
|ALBRK
|1,59
|168.206.314
|% -0,63
|
|PETKM
|3,68
|280.062.856
|% -0,54
|
|THYAO
|13,44
|969.530.815
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,59
|150.519.055
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,78
|41.841.192
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8346
|7,8739
|% 0,29
|
|Frank
|6,1261
|6,1630
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5871
|1,5951
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|8,64
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.018
|2.048
|20,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|16,77
|
|Yarım
|969
|994
|8,11
|
|Çeyrek
|486
|497
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,00
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,32
|
Seans Raporu
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12:18RYGYO
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12:14XU100
Endeks 112, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 4, 466.00 milyon TL de