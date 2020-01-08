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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 10:52
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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
983,7 % 0,00028343
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00011382
Bağımsız Denetim Ücreti
9.837 % 0,0028343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.785 % 0,01290374
Fon Yönetim Ücreti
7.566.886,56 % 2,18022013
Hisse Senedi Komisyonu
22.360,08 % 0,00644253
Tahvil Bono Komisyonu
3.886 % 0,00111966
Gecelik Ters Repo Komisyonu
79.351,27 % 0,0228632
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
140.005,13 % 0,04033918
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
58.967,57 % 0,01699012
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
13.025,28 % 0,00375293
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00044371
Diğer Giderler
63.912,03 % 0,01841475
TOPLAM GİDERLER
8.005.934,64 % 2,30672149
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
347.069.842,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808803


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 5,77 146.960.265 % 14,71  
NIBAS 6,00 600 % 13,21  
HUBVC 18,91 53.528.008 % 11,30  
BALAT 1,95 372.491 % 8,94  
BURVA 12,62 4.357.404 % 8,51  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8346 7,8739 % 0,29  
Frank 6,1261 6,1630 % 0,00  
Riyal 1,5871 1,5951 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.581 8,64  
Altın Gr. 304 304 1,70  
Cumhuriyet 2.018 2.048 20,00  
Tam 2.005 2.055 16,77  
Yarım 969 994 8,11  
Çeyrek 486 497 4,06  
Gümüş.Ons 18,38 18,42 0,03  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,00  
B. Petrol 68,59 68,59 0,32  
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