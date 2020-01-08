NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri983,7 % 0,00028343Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00011382Bağımsız Denetim Ücreti9.837 % 0,0028343Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.785 % 0,01290374Fon Yönetim Ücreti7.566.886,56 % 2,18022013Hisse Senedi Komisyonu22.360,08 % 0,00644253Tahvil Bono Komisyonu3.886 % 0,00111966Gecelik Ters Repo Komisyonu79.351,27 % 0,0228632Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu140.005,13 % 0,04033918Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu58.967,57 % 0,01699012Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu13.025,28 % 0,00375293Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,00044371Diğer Giderler63.912,03 % 0,01841475TOPLAM GİDERLER8.005.934,64 % 2,30672149DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ347.069.842,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808803BIST