NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.788,5 % 0,00080467Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00017773Bağımsız Denetim Ücreti6.558 % 0,00295055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.600 % 0,01376742Fon Yönetim Ücreti4.051.139,63 % 1,82267064Hisse Senedi Komisyonu15.539,02 % 0,00699125Tahvil Bono Komisyonu22.340,57 % 0,01005137Gecelik Ters Repo Komisyonu2.721,33 % 0,00122437Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.289,49 % 0,00103008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,00069287Diğer Giderler46.481,37 % 0,02091269TOPLAM GİDERLER4.181.392,93 % 1,88127362DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ222.263.942,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808805BIST