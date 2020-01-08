NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,02 % 0,00013772Bağımsız Denetim Ücreti8.423 % 0,00293666Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.840 % 0,01458742Fon Yönetim Ücreti5.384.425,38 % 1,8772675Hisse Senedi Komisyonu234,78 % 0,00008186Tahvil Bono Komisyonu5.458,01 % 0,00190292Gecelik Ters Repo Komisyonu32.586,17 % 0,01136109Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu43.521,29 % 0,0151736Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.540 % 0,00053692Diğer Giderler56.044,26 % 0,0195397TOPLAM GİDERLER5.574.467,91 % 1,94352539DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ286.822.489,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808806BIST